İdlib şehidi Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Baykuş'un Türk bayrağına sarılı tabutu Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınarak konvoy halinde merkez Onikişubat ilçesine bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Malik Ejder Türbesi yanındaki mahalle mezarlığına getirildi. Burada törene katılanlar, şehidin babası Ali ve annesi Zeynep ile eşi Ayşe Baykuş'a taziyelerini bildirdi.

ŞEHİDİM,OĞLUM GÜLE GÜLE GİT

Şehidin tabutuna sarılan anne Zeynep Baykuş, "Şehidim, oğlum. Güle güle git canım oğlum. Hakkım helal olsun sana. Yiğidim. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyerek ağıt yaktı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Baykuş'un naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.

Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.

AA