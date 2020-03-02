  • Bist 100
    108634
  • Dolar
    6,2328
  • Euro
    6,9072
  • Altın
    322,7080
İstanbul
9 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yunan askeri sınırda göçmen vurdu! Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti Yunan askeri sınırda göçmen vurdu! Sırtından vurulan bir göçmen hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır, telefon üstüne telefon geliyor, 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim Başkan Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır, telefon üstüne telefon geliyor, 'Bitti o iş, bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedim
9 asırlık Ulu Cami’de eller savaş meydanında olan kahraman Mehmetçik için açıldı 9 asırlık Ulu Cami’de eller savaş meydanında olan kahraman Mehmetçik için açıldı
Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız Kuzey Makedonya: Olası göçmen dalgasına hazırız
'Kar kaplanları' Eğribel Geçidi'nde gece gündüz mesaide 'Kar kaplanları' Eğribel Geçidi'nde gece gündüz mesaide
Devletin şefkatli elini en ücra köylere ulaştırıyorlar Devletin şefkatli elini en ücra köylere ulaştırıyorlar
Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak Yargıtayda Anayasa Mahkemesi üyeliği için yarın seçim yapılacak
Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı Şırnak'ta terör operasyonu: 15 gözaltı
Dünya Gençler Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi Dünya Gençler Halter Şampiyonası koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcuyla sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Trabzonspor Kulübü, İngiliz futbolcuyla sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
İdlib'deki stratejik bölge düştü İdlib'deki stratejik bölge düştü
Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam etmektedir Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam etmektedir
Nijerya'da birçok köye silahla saldırdılar: En az 30 ölü Nijerya'da birçok köye silahla saldırdılar: En az 30 ölü
İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız" İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız"
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü
Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı Filipinler'de alışveriş merkezinde 30 kişi rehin alındı
Tarihi ilimiz Elazığ'a, 17 yılda 13 baraj inşa edildi Tarihi ilimiz Elazığ'a, 17 yılda 13 baraj inşa edildi
İran dini lideri Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü İran dini lideri Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü
Kuzey Kore'de 20'den fazla şüpheli ölümün nedeninin Kovid-19 olabileceği iddia edildi Kuzey Kore'de 20'den fazla şüpheli ölümün nedeninin Kovid-19 olabileceği iddia edildi
Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı
Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı Hatay'da Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi duygulandırdı
Türkiye, Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirecek Türkiye, Rusya semaları üzerinde denetim uçuşu gerçekleştirecek
Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı Başkan Erdoğan Rize'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı
30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya 30 binden fazla canlı türünün nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Mart 2020 Pazartesi 11:56:10 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:57:50

İdlib gazisi Ertemiz, "Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra da dimdik ayakta duracağız"

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugüne kadar çok badireler atlattığını belirterek, "Yıkılmadık, Allah’ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracağız" dedi.

Kırklareli Lüleburgaz 65'inci Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli olan ve 7 aydır Suriye'de geçici görevde bulunan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, 34 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanarak Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş, ambulansla geçtiğimiz gün Bozüyük'teki baba evine getirilmişti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Milletvekili Selim Yağcı, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İdlib'de yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertemiz'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Şentürk, aile bireyleriyle bir süre sohbet ederek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

"Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlı"

İdlib'in Türkiye için önemli olduğunu anımsatan Vali Şentürk, ''Vatanımız ve milletimiz için şehitler veriyoruz. İdlib'de de rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehitler verdik, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmekte kararlıyız, birlik ve beraberlik ile inşallah bunun da üstesinden geleceğiz.'' dedi.

"Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracaktır"

Uzman Çavuş Ertemiz de tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar görevine dönmek istediğini belirterek, ''Silahlı Kuvvetlerimiz, bugüne kadar çok badireler atlattı. Yıkılmadık, Allah'ın izniyle bu saatten sonra dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde dimdik ayakta duracağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın'' ifadesinde bulundu.

(İHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER