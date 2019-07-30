İcra tacizi

Demir’in avukatı, durumun TCK’nın 123. maddesince, 'Kişilerin huzur ve sükununu bozması” açısından suç teşkil ettiğini söyledi.

Eskişehir’de yaşayan Koray Demir (29), bir mağazaya olan borcunu ödeyemeyince, 20 gün önce maaşına haciz konuldu. Ancak iddiaya göre buna rağmen alacaklı avukatı, tahsilat için kendisini her gün arayarak taciz etti.

DAYIMI BİLE ARAMIŞLAR

Tehdit edildiğini de öne süren Demir,

“Bugün yine arandım. 'Borç ödenmezse kefil olan annene 3 ay 10 gün hapis cezası verilecek' dediler. Çok tedirgin oldum. Arama kayıtları mevcut’’ dedi. Sosyal çevresine güvensiz biri olarak yansıtıldığını belirten Demir ‘’ Ailecek psikolojimiz altüst oldu” diye konuştu. Borcu için akrabalarının da arandığını söyleyen Koray Demir “Ankara'da yaşayan amcamı aramışlar. Borcu onun ödemesini istemişler. Ablamı, teyzemi, dayımı, tüm akrabalarımı aradılar. Borçluya ulaşılıyorken, maaşına haciz yazısı yazılabiliyorken neden akrabaları da tek tek aranıyor” diyerek duruma isyan etti. Koray Demir, Eskişehir Adliyesi'ne giderek, söz konusu avukatlık bürosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlık bürosu yetkilileri ise durumu yalanladı.