İçme suyu borusundan çıkan 9 metrelik ağaç kökü şaşırttı

İçme suyundaki sorunu öğrenen Muhtar Mustafa Işık sorunun bildirilmesi üzerine köylü vatandaşlardan oluşan bir ekip oluşturarak çalışma başlattı. İçme suyu şebekesindeki sorunun çözülmesi için başlatılan yoğun çalışmalar sonucunda ise içme suyu borusu içerisinde kunduz olarak tabir edilen 6 metrelik ağaç kökü çıkardı. Ağaç kökünü gören vatandaşlar şaşkına dönerken, içme suyundaki sorunun ise bundan kaynaklandığı belirtildi.

İHA