İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi: Balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız Bakan Kasapoğlu: Millet olarak bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağız
Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu
İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı
Sağlık sistemi çöken Amerika Birleşik Devletleri yurt dışından doktor arıyor Sağlık sistemi çöken Amerika Birleşik Devletleri yurt dışından doktor arıyor
Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı
TCDD, tren seferlerini düşürdü TCDD, tren seferlerini düşürdü
Feci kaza! Otomobil demir yığını haline dönüştü Feci kaza! Otomobil demir yığını haline dönüştü
Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı Trump, 2,2 trilyon dolarlık 'ekonomik teşvik paketi'ni onayladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak İstanbul Valisi Yerlikaya: Koronavirüsle mücadeledeki yeni tedbirler hep birlikte uygulanacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici açıklama: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Nijerya'da fidye için 23 kişi kaçırıldı Nijerya'da fidye için 23 kişi kaçırıldı
Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması Sağlık çalışanlarına istifa kısıtlaması
Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı? Pandemi hastanesi nedir? Hangi hastaneler pandemi hastanesi yapıldı?
Uyuşturucu serasına çevrilen eve güvenlik güçleri operasyon düzenledi Uyuşturucu serasına çevrilen eve güvenlik güçleri operasyon düzenledi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
Aydın’da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti Aydın’da vahşet: Eski eşi ve oğlunu katletti
New York borsası düşüşle kapandı New York borsası düşüşle kapandı
Dünyada koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke olan ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti Dünyada koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke olan ABD’deki vaka sayısı 100 bini geçti
Brent petrolün varili 25 doların altına düştü Brent petrolün varili 25 doların altına düştü
Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor Yatsı ezanı sonrası camilerde dua sesleri yükselmeye devam ediyor
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Bakan Koca: 83 milyon için önerilen tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayat Bakan Koca: 83 milyon için önerilen tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayat
KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı KKTC'den getirilen 130 kişi Uşak'ta karantinaya alındı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Mart 2020 Cuma 20:04:15 | Son Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 20:57:27

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi: Balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında “Park, Mesire, Piknik” alanları ile ilgili yeni bir genelge yayımladı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine korona virüs tedbirleri kapsamında “Park, Mesire, Piknik” alanları ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanacak.

Bu karar il ve ilçelerin durumuna göre hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası ya da Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve vatandaşların evlerinde sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine bir genelge daha gönderdi.
Genelgede, sosyal izolasyonu sağlamak için birçok tedbir alındığı ve uyulması gereken kurallar belirlenerek vatandaşlarla paylaşıldığı dikkat çekilerek, ancak illerde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşların virüsün etkisi alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olduklarının gözlemlendiği belirtildi.

Genelgede, korona virüsün 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları daha çok etkilemekle birlikte tüm yaş gruplarındaki insanların sosyal hareketlilikle virüsün yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekildi.

Hafta sonlarında vatandaşların sahil bantları, mesire, piknik, alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirten Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

- 28-29 Mart 2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklanacak. İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilecek.

“İkaz anonsları yapılacak”
İl/ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak.

Kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakamlar tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü ve 72’inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınacak. İl ve ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanacak.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER