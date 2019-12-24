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24 Aralık 2019 Salı 23:57:47 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 00:18:37

Karadeniz'de korkutan yangın! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı'ndan: "Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadenizde farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak, İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır" açıklaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: Bölücü Terör Örgütü tarafından Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen örtü yangınlarının sabotaj olduğu ve terör örgütü tarafından üstlenildiği belirtilmektedir. Yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmalar devamlı olarak ,İlgili kurumlar Bakanlığımız ve Valiliklerimiz kanalı ile sürdürülmekte olup, bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır.

 

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