İçişleri Bakanlığı paylaştı! 'Evde hayat var'
İçişleri Bakanlığınca "EvdeHayatVar" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" ifadeleri kullanıldı.
#EvdeHayatVar🏠 pic.twitter.com/yLQcZJR9ct— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 19, 2020
Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok isim de kısa sürede destek verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.