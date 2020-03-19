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19 Mart 2020 Perşembe 22:15:10 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 22:18:54

İçişleri Bakanlığı paylaştı! 'Evde hayat var'

İçişleri Bakanlığınca "EvdeHayatVar" etiketiyle paylaşılan videoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı evde kalmanın önemine değinildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, zorunlu olmadıkça evin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Grafiklerle ailenin önemine değinilen videoda, "Evde aile, sevgi, huzur, güven ve sağlık var" ifadeleri kullanıldı.

Siyaset, sanat ve spor camiasından birçok isim de kısa sürede destek verdikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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