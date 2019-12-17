17 Aralık 2019 Salı 20:53:13 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 20:55:42
İçişleri Bakanlığı: Fransa uyruklu bir YTS ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Fransa uyruklu bir yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda, Fransa uyruklu bir YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiği kaydedildi.
AA
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