16 Aralık 2019 Pazartesi 19:15:17 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 19:55:30
İçişleri Bakanlığı: Fas uyruklu DEAŞ'lı 1 terörist bugün ülkesine sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre; 'Fas uyruklu DEAŞ'lı 1 terörist bugün ülkesine sınır dışı edildiği' belirtildi.
İçişleri Bakanlığı, Fas uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Necip Hablemitoğlu'nun suikastten hemen önceki son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri Bakanlığı: Fas uyruklu DEAŞ'lı 1 terörist bugün ülkesine sınır dışı edildi
- MEB'den 'Suriyeli öğretmen ataması' iddialarına yalanlama
- İnternet'ten ek iş araştırırken buldu! 6 ayda 100 bin TL kazanıyor
- Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korkutan yangın