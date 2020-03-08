İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 aile daha evladına kavuştu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu." ifadelerine yer verildi. Böylece evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan ailelerin sayısı 13'e yükselmiş oldu.
İçişleri Bakanlığı, "Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu." açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı, ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmaların devam ettiğini duyurdu.
Açıklamada, "Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı H.A. ve Rojda Tekoşin kod adlı T.A. isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.
"ÇOCUKLARINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ"
Açıklamada, "Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 'Cudi Botan' kod adlı Haşim Açar ve 'Rojda Tekoşin' kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler arasında olduğu belirlendi. Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbetinde' çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu" denildi.
İHA
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