03 Aralık 2019 Salı 21:11:24 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 21:14:47
İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 terörist, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir
İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir."
Ayrıntılar az sonra..
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