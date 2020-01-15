15 Ocak 2020 Çarşamba 21:18:09 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:58:15
İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 3 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı tarafından, "Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçı, ülkesine sınır dışı edildi." denildi.
İçişleri Bakanlığı, Almanya vatandaşı 3 yabancı terörist savaşçının ülkelerine sınır dışı edildiği açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 3 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
AA
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