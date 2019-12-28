28 Aralık 2019 Cumartesi 20:24:11 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:25:32
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 YTS sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.
Bakanlık tarafından yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT