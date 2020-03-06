06 Mart 2020 Cuma 18:22:52 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:39:22
İçişleri Bakanlığı: 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.
Söz konusu operasyon, Cumhuriyet tarihinin tek seferde en fazla kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon olarak kayıtlara geçti.
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