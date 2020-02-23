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23 Şubat 2020 Pazar 23:14:19 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 23:22:03

İçişleri Bakanı Soylu: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran merkezli depremin Türkiye'deki bilançosu hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu, "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedeleri ziyaret etti. Ziyaretin ardından İran’ın Hoy şehrinde saat 19.00’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, “Yaptığımız tespitlerde ve tetkitlerde herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Şu ana kadar bize gelen bilgiler doğrultusunda 250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var. Bu ölçekte belli bir bölgeyi etkisi altına alan bir deprem olarak şunu söyleyebilirim gittiğimiz gördüğümüz noktalarda da ağır hasar verdiğini söyleyebilirim. Ama buna rağmen yaralılarımız ziyaret ettik. Toplam 39 yaralı. 12 vatandaşımız da taburcu oldu. 39 yaralımızın 2’si yoğun bakımda. 2’si de ameliyat oldular. Diğerleri orta iyi seviyelerde. İnşallah onlar da buradaki tedavilerinden sonra her birinin sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Özellikle şu ana kadar gerek yardım gıda barınma konusunda hem AFAD’ımız, hem Kızılay’ımız kolları sıvamış durumda. Bir taraftan hasar tespitlerimiz devam ediyor. Şu anda 2 binin üzerinde sıcak yemek dağıtılıyor günde 3 öğün” dedi.

Vatandaşlar için çadır kurulumlarının devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, kuzulama dönemi olan hayvanlar için de ayrı bir ihtimam gösterdiklerini söyledi.

Bakan Soylu, “Başkale’den ve köylerden Van merkeze hastalarımızı ziyaret için geldik. Bakan yardımcımız orada kriz merkezinin başında. Sabaha kadar da özellikle hem çadırların kurulumunu, sobaydı, battaniyeydi, yataktı bunların kurulumunu oraya sevkini, oradaki yemeklerin dağılımını aynı zamanda yarından itibaren de inşallah Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de yıkımlara başlayacaklar. Bu arada sosyal rehabilitasyon da özellikle kurumlarımız tarafından Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer kurumlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Tekrar geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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