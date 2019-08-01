"İçinden gelen sesi" dinledi, Teksas'tan Zeytinliova'ya döndü

  • Bist 100
    101.368
  • Dolar
    5,5994
  • Euro
    6,1907
  • Altın
    253,3282
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök Hint keneviri ele geçirildi Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu
Hollanda'da burka yasağı yürürlükte Hollanda'da burka yasağı yürürlükte
YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman? YDS geç başvuruları ne zaman alınacak? YDS sınavı ne zaman?
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
Bu hafta 6 film vizyona girecek Bu hafta 6 film vizyona girecek
Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı! Trump, 25 baz puan faiz indiren Fed'e yine çıkıştı: Hayal kırıklığı!
ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti ABD, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik’ olarak tanıdığını ilan etti
ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörler Christopher Coons ve Lindsey Graham'dan Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
Gözler bu toplantıda! Terfiler masada Gözler bu toplantıda! Terfiler masada
İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi 4 Ağustos'ta hizmete sunulacak
İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar
PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı! PMYO başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? PMYO polis alımı başvuru kılavuzu yayınlandı!
AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı AB'den 'Sudan'da acil sivil yönetime geçilmeli' çağrısı
ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı ABD'li senatörlerden Suudi yönetimine karşı yeni tasarı
ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'ya tanınan yaptırım muafiyeti süresini 90 gün uzattı
Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak Yüzyılın Anlaşması'nın ne zaman açıklanacağı ağustosta belli olacak
Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak Yüzyılın Anlaşması planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı! Oktar'ın cezaevindeki yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Marmara'da sağanak bekleniyor Marmara'da sağanak bekleniyor
CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ skandalı! Maaşların yarısı örgüte gitmiş
ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı ABD Brezilya'yı resmen 'NATO üyesi olmayan ana müttefik' olarak tanıdı
Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü Gazze sınırında çatışma: 1 Filistinli öldü
Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor Antalya'da 22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 08:01:33 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 08:11:02

"İçinden gelen sesi" dinledi, Teksas'tan Zeytinliova'ya döndü

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşarken, memleket özlemi ve doğa tutkusu baskın gelen Olcay Özkan, geçen yıl Manisa'ya yerleşerek, TKDK desteğiyle kurduğu işletmede organik zeytinyağı üretmeye başladı.

İstanbul'da uluslararası bir firmanın muhasebe ve mali işler sorumlusuyken eşine gelen iş teklifi üzerine ABD'nin Teksas eyaletinde yaşamaya başlayan Olcay Özkan, doğa tutkusu baskın gelince geçen yıl Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytinliova Mahallesi'ne yerleşti.

Eşinin ailesinin zeytin bahçesinde organik tarım yapıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 783 bin liralık desteğiyle geçen yıl kurduğu zeytinyağı işletmesinde iki kişiyi istihdam eden Özkan, New York ve Londra'daki organik zeytinyağı yarışmalarında gümüş madalya alan ürünlerini kendi butik markasıyla ABD'de pazarlıyor.

Olcay Özkan, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransız sermayeli küresel bir şirketin İstanbul ofisinde muhasebe ve mali işler sorumlusu olarak çalışmaya başladı.

Daha sonra hayatını elektrik mühendisi Mehmet Özkan ile birleştiren Olcay Özkan, eşine ABD'nin Teksas eyaletindeki bir telekomünikasyon firmasından iş teklifi gelince İstanbul'da 20 yıldır çalıştığı işinden ayrılıp ABD'ye gitti.

İçinden gelen sesi dinledi

Yaklaşık 7 yıl Teksas'ta yaşayan Olcay Özkan, bir süre sonra memleket özlemi ve doğa tutkusu nedeniyle "içinden gelen sesi dinleyip" eşinin doğum yeri Manisa'nın Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahallesi'ne yerleşti.

Kurduğu işletmede zeytinyağı üreten Özkan, hasat dönemi ve yağ sıkımı sezonu dışında belirli dönemlerde eşinin yanına ABD'ye gittiğinde bir yandan da ticaret bağlantıları kuruyor.

"Bu topraklar bizi çağırdı"

Olcay Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de yaşadığı sürede çalışmadığını, zamanının büyük bölümünü çocuklarının eğitimine harcadığını ancak içinde sürekli Türkiye özlemi olduğunu söyledi.

Eşinin ailesinin Akhisar'da zeytincilik yaptığını dile getiren Özkan, ABD'de marketlerin raflarında daha çok İtalyan ve İspanyol zeytinyağlarını gördüğünü, bu durumdan etkilenip eşinin ailesinin işini geliştirmek için Akhisar'a döndüğünü ifade etti.

Şehir hayatının trafik sorunu, insan karmaşası ve kaotik ortamın insan doğasına uygun olmadığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Buraya geldiğimde huzur buldum. Zaman zaman ağaçlarla konuşuyorum. Tarihe şahitlik ettiğimi düşünüyorum. Burada belki 100 yıllık belki de daha eski ağaçlar var. Toprağa dokunmak, ondan mahsul almak tatmin olabileceğiniz en güzel duygular. Bu topraklar bizi çağırdı. Bu işi başka bir boyuta taşımak istedik. Dünyanın en iyi zeytinyağını üretmek amacıyla çıktığımız yolda, Londra'da ve New York'ta yapılan uluslararası organik zeytinyağı yarışmalarında gümüş madalya kazandık. Hedefimiz bu başarıyı daha da ileriye taşımak."

"Bazı insanlar bu işi çok romantik buldu"

Özkan, şehirlerde yaşayan birçok insanın tarımla uğraşmak istediğini ancak buna cesaret edemediğini ifade ederek, "Bazı insanlar bu işi çok romantik buldu. İnsanları dinleseydim herhalde başlamazdım bu işe. Ancak ürün çıktıktan, raflardaki yerini aldıktan, satışını gördükten sonra birçok arkadaşım bu işi denemek istedi. Bana da çok güzel dönüşler oldu." dedi.

AA

Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Verdiğin sözü tut diyemedi! İşçiler ve aileleri umurlarında değil
Hadlerini aştılar
CHP'li başkan dolandırıcılıktan hapiste
Başarı hikâyesi! 5 Yıldızlı dengelenme...
Kısmetsiz Can Yaman
12 bin sağlık memuru alınacak! Başvurular 7 Ağustos’ta
Doğa tutkusu Teksas'tan Zeytinliova'ya getirdi
Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu
ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldı
Şakaysa hiç komik değil... İmamoğlu: Bana tatil yakışıyor!
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
ABD Kongre'sinin 4 kadın vekili silah reklamında hedef oldu
Fed faizi indirdi!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ