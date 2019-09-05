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05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 00:57:51

İBB'de bir finansal düzenleme daha!

Seçildiği günden bu yana binlerce kişiyi haksız yere işten çıkartan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, peş peşe yaptığı zamlara yenisini ekledi.

23 Haziran seçimleri sonrasında göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meydanlarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile birlikte verdiği işten çıkarma olmayacak sözünü tutmayarak 5 bine yakın işçiyi kapının önüne koymasının ardından şimdi de İBB iştiraklarına ait üren ve hizmetlerde zam üstüne zam yapmaya başladı.

VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

İstanbul’un tüm bölgelerinde yer alan İSPARK otoparklarında yüzde 70’e varan zamlar ile İstanbullular neye uğradığını şaşırırken, çok sayıda kişi ise göreve gelmeden meydanlarda vatandaş odaklı belediyeciliği ağzından düşürmeyen Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. İSPARK’taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

RESMEN DALGA GEÇTİ

Minibüs, taksi, dolmuş, İSPARK ve İSBİKE fiyatlarına gelen zamların ardından bir zam haberi daha geldi. Hamidiye suya 9 Eylül’den geçerli olmak üzere yüzde 20’den fazla zam geldi. 9 TL olan 19 litre damacana su 11 TL’ye, bir TL olan 0,5 litrelik küçük sular ise 1.5 TL’den satılacak. Hamidiye AŞ, geçtiğimiz şubat ayında yüzde 10 indirim yapmıştı. Vatandaşların zamlara tepkilerine İmamoğlu, “Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

PROFESYONEL YÖNETİM YOK

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kendisine çalışma ekibini kurmada müsaade edilmediğini belirten Bağış, “Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum” ifadelerini kullandı. İstifa dilekçesini de paylaşan Bağış’ın dilekçesinde “İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği İETT Genel Müdür Vekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

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