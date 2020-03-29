İBB koronavirüs salgınını hiçe sayarak metrobüs seferlerini azalttı! Vatandaş isyan etti!

Dünya koronavirüsün pençesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Türkiye de koronavirüs salgınıyla en çok mücadele eden devletlerden biri olarak hem aldığı kararlar ve yeni kurallarıyla hem de krize karşı ürettiği sloganlarla insanların evlerinde kalmalarını teşvik ediyor. 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları olanların evden çıkmaması için sokağa çıkma yasağı da getirildi. Şehirlerarası otobüslerde yolcu sayısı yarı yarıya düşürüldü.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA KRİZİ: SEFER SAYILARI AZALTILDI



Türkiye'nin birçok şehrinde toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltmak için çeşitli politikalar izleniyor. Örneğin Gaziantep Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarında bir koltuğu boş bırakma kuralı beğeniyle karşılandı.

Ancak özellikle İstanbul'da yaşanan toplu taşıma krizi vatandaşların hayati riskini artırıyor. Otobüs, metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının sefer sayılarının düşürülmesi sonucu duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor ve otobüslerde tıklım tıklım bir kalabalık yaşandı.

İstanbul'da toplu ulaşım seferlerini azaltınca metrobüs ve otobüsler doldu taştı. Ulaşım araçlarındaki sosyal mesafe yok oldu. İşe gitmek zorunda olan yolcular bu duruma isyan etti.

Yolculardan biri, "Hastalık var. Her taraf dolu, normalde çiftli koltuklarda 1 kişi olması lazım." diyerek tepkisini dile getirdi.



