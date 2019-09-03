Huzur mahallesi

İlçeye 23 kilometre uzaklıkta, Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan mahalle, doğal güzelliklerinin yanı sıra, yaklaşık 50 yıldır hiç asayiş olayı yaşanmadığı için şehrin en huzurlu mahallesi olarak anılıyor. Mahallede, cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp gibi büyük çaplı asayiş olaylarının yaşanmaması ise yöre sakinlerinin birbiriyle güçlü akrabalık bağının bulunmasının etkili olduğu düşünülüyor.

‘HERKES AKRABA’



Mahalle sakinlerinden Adnan Öztürk, mahallede çok az sayıda genç kaldığını belirterek ‘’Burada yaşayanlar genellikle yaşlılar. Yaz aylarında ve bayramlarda nüfusumuz 5 bine kadar çıkabiliyor. Kavga edebilmek için neden lazım. Burada öyle bir neden yok. Kavga olmamasının en büyük nedeni, bu mahallede yaşayan herkesin birbiriyle akraba olmasıdır. Eğer bir yerde huzursuzluk varsa biri gelip der ki ‘Siz zaten akrabasınız, ayıp değil mi’ diye birileri araya girer ve olay büyümeden sonuçlanır. Bu da burada büyük çaplı olayların çıkmamasına engel olur. Olaylar da büyümediği için büyük çaplı asayiş olayları yaşanmıyor” diye konuştu.



ARAZİ YOK KAVGA DA YOK



Mahalle muhtarı Mustafa Öztürk de, en huzurlu mahalleye muhtarlık yapmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek “Burada insanlar arasında anlaşmazlık olacak bir durum yok. Tahsil oranı çok yüksek. Her hanede emekliler var ,sabit maaşları geliyor. Maddi açıdan kimse sorun yaşamıyor. Ayrıca tarım arazileri baraj altında kaldığı için, arazi anlaşmazlığına neden olacak bir durum da yok. Herkes birbirinin akrabası. Hal böyle olunca, olaya neden olacak bir durum da oluşmuyor. Yaklaşık 50 yıldır ciddi bir asayiş olayı hiç yaşanmadı” dedi.