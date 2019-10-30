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30 Ekim 2019 Çarşamba 15:40:01 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:41:35

Hüsniye Kaya: Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, "Kızıma kavuşmak için buraya geldim. Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

HDP il binası önünde bekleyişini sürdürenler arasında yer alan anne Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katıldığını söyledi. Kaya, çocuğuna kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirerek "Kar da yağsa, yağmur da yağsa buradan gitmeyeceğiz." dedi.

5 yıldır büyük acılar yaşadıklarını anlatan Kaya, kızından hiç haber alamadığını belirterek "Kızıma kavuşmak için buraya geldim. Çocuklarımızı HDP götürmüş. Onun için HDP'nin kapısına gelmişiz. Çocuklarımızı bizden çalıp götürdüler." ifadelerini kullandı.

Sevdet Demir: Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim

55 yaşındaki anne Sevdet Demir de oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını anlatarak oğluna kavuşmak için oturma eylemine devam edeceğini söyledi.

"Irak'a, Suriye'ye gittik, aradık ama bulamadık. En sonunda buraya geldim. Bu zalimlerden umudum kalmadı. Bunlar zalimdir. Bunlarda Allah korkusu yoktur. Kendi çocuklarını göndermiyorlar, fakir fukaranın çocuklarını kandırıp, dağa gönderiyor. Bu zalimliktir, zulümdür." diyen Demir, çocuğunun ne durumda olduğunu bilmediğini aktardı.

Demir, oğlundan hiç haber alamadığını anlatarak "Ben bir anneyim yüreğim sızlıyor, dayanamıyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

"Tek derdimiz çocuğumuzun gelmesi"

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da evlatlarına kavuşmak için oturma eylemine devam edeceklerini dile getirdi. Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ünlülerin desteğini bekliyoruz. Yanımıza gelsinler, bizi desteklesinler. Onların buraya gelmesiyle daha mutlu olacağız. Yanımızda görünmeleri, aynı kare içerisinde olmamız, bize ayrı biz güç verecek. Futbolcuları, din adamlarını, yönetmeleri yanımızda görmek isteriz. Tek beklentim çocuğumun gelmesi. Tek derdimiz çocuğumuzun gelmesi. Burada buz da tutsak bir amacımız var, o da çocuğumuz."

Öte yandan Almanya'dan bir hayırsever tarafından oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri için gönderilen çadırın kurulumu yapıldı.

(AA)

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