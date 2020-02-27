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27 Şubat 2020 Perşembe 13:47:30 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:54:29

Hülya Ağansoy vefat etti, sırlarını da mezara götürdü... (Hülya Ağansoy kimdir)

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'nın eşini öldürmesinin ardından morgda yaptığı intikam yeminiyle hatırlanan ve Hülya Ağansoy vefat etti. Hülya Ağansoy'un ölüm haberini ailesi Facebook hesabından verdi.

Yeraltı dünyasında ses getiren 1996 yılındaki olayda Alaattin Çakıcı, Nurullah Tevfik Ağansoy'u Bebek'te öldürtmüştü. Hülya Ağansoy, Nurullah Tevfik Ağansoy ile evliliği boyunca 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti. Hülya Ağansoy yeraltı dünyasının sırlarına hakimdi ve bu sırları kendisiyle birlikte mezara götürdü.

EŞİ ALAATTİN ÇAKICI’NIN ESKİ ARKADAŞI VE ORTAĞIYDI

Eski ülkücülerden Nurullah Tevfik Ağansoy, daha sonra yeraltı dünyasına girmiş ve yine kendisi gibi kabadayı olan Alaattin Çakıcı ile arkadaşlık ayrıca çeşitli işlerde ortaklık yapmıştı.

MORGDA İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİ

Kanser hastalığı ile mücadele ettiği öğrenilen Hülya Ağansoy, eşi öldürüldükten sonra morgda ellerinden tutarak, intikam yemini etmesinin görüntüleri, uzun süre medyada yeralmıştı.

Hülya Ağansoy’un yaşamını yitirmesini oğlu Kürşad ve Kızı Asena Melike Ağansoy, Hülya Ağansoy’un kendi facebook sayfasından paylaştılar.

ÇAKICIYA 18 YIL 4 AY HAPİS

Alaattin Çakıcı, Nurullah Tevfik Ağansoy cinayetine ilişkin davada, "haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nurullah Tevfik Ağansoy, 1996'da İstanbul Bebek'teki bir çay bahçesinde Alaattin Çakıcı'nın adamlarınca öldürülmüştü. İstanbul 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Alaattin Çakıcı avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Son savunmasını yapan Çakıcı'nın avukatı Mustafa Avlağı, müvekkilinin Ağansoy'u öldürme talimatı vermediğini, "vurun" şeklinde beyanı olduğunu, ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini, kastın yaralama olduğunu söyledi. Avlağı, Çakıcı'ya verilecek cezada hafifletici nedenlerin uygulanmasını talep etti.

Son sözü sorulan Alaattin Çakıcı da Ağansoy'un kendisine çok fazla hakaret ettiğini belirterek, "Arkadaşlığımız vardı, kendisi Almanya'da gizli polislere verdiği beyanlarda hainlik yaptı. Yüreğimi yakmıştır. Vereceğiniz karar düşündüğümden yüksek de olsa saygılıyım, neticede bir insan ölmüş, ben 'onu öldürün' demedim. Çocuklarına üzülüyorum. Üzülmüyorsam yarın oğlumun ölüm haberi gelsin. Adaleti Batı'dan değil kendi ülkemden bekliyorum. Onların cüppelerinin paçalarına yapışacak kadar gurursuz değilim" dedi.

Çakıcı sözlerini, "Düşünce olarak ölmesini istedim. Ancak kesinlikle 'öldürün' talimatı vermedim, sadece 'vurun' dedim. Öldürün deseydim, namerdim, bunu söylerdim. Doğru olan bir insanı öldürmek değil yaşatmaktır" diye bitirdi.

HÜLYA AĞANSOY KİMDİR?

Hülya Ağansoy, yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşiydi.Hülya Ağansoy,evliliği süresince 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti.Hülya Ağansoy'un  2 çocuğu var. Hülya Ağansoy'un oğlunun ismi Kürşad, kızının ismi ise Asena Melike'dir.

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