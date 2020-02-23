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23 Şubat 2020 Pazar 12:47:10 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:50:24

Hükümlülerin 'Dikili ağacı' 2,5 milyona yaklaştı

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde hükümlüler milyonlarca fidanın toprakla buluşturdu, milyonlarca ağaca bakım yaptı. Denetimli serbestliğe ayrılan hükümlüler son üç yılda 2 milyon 309 bin 565 ağacın dikimini gerçekleştirirken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, cezanın sosyal hayatta infazını sağlayan denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında, bazı hükümlüleri kamu hizmetlerinde çalıştırıyor. Denetimli serbestlik müdürlüklerinin koordinesinde infaz edilen kamu hizmeti cezası kapsamında bazı yükümlüler cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekiyor. Bu kapsamda, 2017 yılı içerisinde 14 bin 630 yükümlü Türkiye genelinde 876 hektarlık alana 424 bin 721 fidan dikimi ve 569 bin 493 ağaca bakım çalışması yaptı.  2018’de 25 bin 484 yükümlü Türkiye genelinde bin 400 hektarlık alana 516 bin 52 fidan dikimi ve 1 milyon 211 bin 933 ağaca bakım çalışması yaptı. 2019’da ise toplam 40 bin 866 yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 5 bin 390 hektarlık alana 620 bin 533 fidan dikimi ve 917 bin 659 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi. Böylece son üç yılda hükümlüler 2 milyon 309 bin 565 ağacın dikimini gerçekleştirirken, 3 milyon 251 bin 293 ağaca da bakım yaptı.

ADALET ORMANLARI OLUŞTURULUYOR

Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi ile açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler ile denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin çalışmasıyla bu zamana kadar 326 Adalet Ormanı oluşturuldu, oluşturulan bu adalet ormanlarına 21 bin 976 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 634 bin 649 adet fidan dikimi yapıldı. Ayrıca 6 bin 372 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 519 bin 432 ağaca bakım çalışması gerçekleştirildi. Yükümlülerin diktiği ağaçlardan 573 bin 123’ü yaşıyor.

Adalet Ormanı harici okul bahçesi, yol kenarı, kurum bahçesi gibi alanlarda 5 bin 952 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla Türkiye genelinde 327 bin 842 hektara 113 bin 590 adet fidan dikimi, 2bin 643 hükümlü ve yükümlünün katılımıyla 32 bin 776 ağaca bakım çalışması yapıldı. 

ADALET BAKANLIĞI VE TARIM BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Adalet Bakanlığı İle Tarım Ve Orman Bakanlığı Arasında, Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlülerin ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Ağaçlandırma İşlerinde Çalıştırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" geçtiğimiz yıl eylül ayında imzalandı. Protokol kapsamında çalışmalara önümüzdeki yıl da devam edilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019’da başlatılan Geleceğe Nefes Kampanyası’na bu yıl da destek sağlayacak.

Adalet Bakanlığı ağaçlandırma faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtımı amacıyla İstanbul Çağlayan, İstanbul Anadolu, İstanbul Bakırköy, Sakarya, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Erzurum, Trabzon ve Samsun adliyelerine kiosklar kurarak içeriğinde ağaçlandırma faaliyetlerine dair görseller ve anlık olarak ağaç dikim ve bakım faaliyetlerine dair istatistiki bilgiler paylaşıyor.

Adalet Bakanlığı hükümlüler eliyle 2020 yılında 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasını hedefliyor.

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