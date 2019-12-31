Hüdayi Vakfı'ndan İdlib için 'Rahmet Pınarı ol' çağrısı

Suriye’de iç savaşın başladığı tarihten bu yana Türkiye sınırına yakın İdlib başta olmak üzere Azez, Afrin, Bayırbucak, Cerablus, Kuzey Hama ve Halep gibi birçok bölgeye yüzlerce tırlık insani yardım malzemesi gönderen Hüdayi Vakfı, kışın girmesiyle birlikte İdlib’le birlikte Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki savaş mağdurlarına destek için hayırseverlere “RAHMET PINARI OL” çağrısında bulunuyor.





SAVAŞ MAĞDURLARININ YARALARI SARILIYOR



“Gariplere, Kimsesizlere, Muzdariplere Rahmet Pınarı Ol” temasıyla yeni bir yardım kampanyası başlatan vakıf, toplanan yardımlarla yoğun saldırılara maruz kalan İdlib başta olmak üzere Tel Abyad, Rasulayn, Azez, Afrin bölgelerinde kışa imkansızlıklar içerisinde giren ihtiyaç sahiplerinin gıda, hijyen, barınma, ısınma, giyim, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.







Suriye’nin kuzeyinde düzenli olarak insani yardım faaliyetleri gerçekleştiren Hüdayi Vakfı, çadır kamplarda, yetimhanelerde ve metruk binalarda imkânsızlıklar içerisinde hayat mücadelesi veren savaş mağdurlarına; gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan erzak paketleri, adak kurban etleri, kışlık kıyafet-ayakkabı gibi giyim malzemeleri, soba-battaniye gibi ayni yardımlar yanında dul-yetim ailelere de nakdi yardımları sahadaki ekipleriyle bizzat ulaştırıyor.







Eğitim destekleri kapsamında bölgedeki Kur’an kurslarını, medreseleri ve camileri ziyaret ederek eksiklerini gideren, hoca ve talebelere de gerekli yardımlarda bulunan Hüdayi Vakfı, tüm hayırseverlere “mağdur ve muhtaçların maddi ve manevi yaralarını hep birlikte saralım” çağrısında bulunuyor.







Vakfın yardım kampanyasına destek olmak isteyenler “www.hudayivakfi.org” internet sitesi üzerinden online bağış yoluyla, ilgili hesap numaralarına “EFT/havale” yoluyla veya 4832 SMS bağış hattı aracılığıyla “SURİYE” yazarak diledikleri miktarda katkıda bulunabilmektedir.







Online Bağış: https://www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis/donation/21/suriye_yardimi



Banka Hesap Numaraları: http://hudayivakfi.org/hesap-numaralarimiz.html