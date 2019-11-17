Horma Kanyonu kayalara inşa edilen platformdan geçilecek

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü, Küre Dağları Milli Parkı'nda bulunan Horma Kanyonu'nun girişinden Ilıca Şelalesi'ne kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik mesafeyi ahşap yürüyüş yolu ile geçilebilir hale getirmek için 2016 yılında çalışma başlattı.

Kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, birçok yerde yüzde 100'e yakın eğim bulunan kayalara vidalarla monte edildi.

Zaman zaman tabandan yüksekliğinin 60 metreyi bulduğu platformdan ilk geçen Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri oldu.

Karadeniz, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu bir projede sona yaklaşıldığını söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıl önce kanyonu ilk ziyaret ettiğinde çalışmaların daha yarıda olduğunu belirten Karadeniz, "Burada uygulanan projenin bir özelliği alana girilip mühendislik hizmeti verilemediği için neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ancak ilerledikçe neyle karşılaşacağınızı öğrenerek yol alıyorsunuz. Bugün geçerken gördüm ki kalan kısım kanyonun en zorlu kısmıymış." dedi.

"Önümüzdeki yıl itibariyle açılacak"



Bir hayalin gerçekleştiğini vurgulayan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Horma Kanyonu'nu bu yürüyüş yoluyla ilk kez geçtik. Bu çalışma Türkiye'de farklı bir çalışma. Tamamen dik kayalar arasında tutunacak bir dalınızın olmadığı yerde çalışarak bu imalatı yapmak zorundasınız. Bu nedenle bu imalatı yapan müteahhit firma ve işçilerine teşekkür ediyorum. Normal bir inşaat işinden çok farklı ve riskli bir işti yüzlerinin akıyla çıktılar. Artık bitme aşamasına geldi. Testler yapılıyor, önümüzdeki yıl itibariyle açılacak."

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ise Pınarbaşı'nın kanyonlar, şelaleler ve mağaralarıyla doğa turizminde ön plana çıktığını söyledi.

Bölge turizmini geliştirecek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başyiğit, "Yaklaşık 10 yıl önce Horma Kanyonu'nun ilk etabına bir yürüyüş yolu yapılmıştı. 2016 yılında da 2. ve 3. etapların ahşap platformu için proje hazırlayıp ihale ettik. Zor arazi şartları nedeniyle o günden beri iki etabın çalışması sürüyordu. Görüyorsunuz iki etap bitme noktasına geldi. Bu yıl da eskimesi dolayısıyla ilk etabın yenilenmesi için ihale yapıldı. İlk etap da bitme noktasına geldi." diye konuştu.

"Buna benzer bu kadar uzunlukta Türkiye'de bir platform yok"



Doğa turizmi açısından çok önemli projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başyiğit, şunları aktardı:

"Toplam 3 kilometre mesafedeki kanyonu ahşap yürüyüş platformu ile geçmiş bulunuyoruz. Bu proje ile Horma Kanyonu'nun girişinden Ilıca Şelalesine kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafe rahatlıkla yürünecek konuma geldi. Turizm açısından çok önemli bir proje. Buna benzer, bu kadar uzunlukta Türkiye'de bir platform yok. Bildiğimiz kadarıyla dünyada da yok. Biz inanıyoruz ki bu yürüyüş platformu çok büyük ziyaretçi talebi görecek."

270 ton çelik kullanıldı



Yürüyüş platformunu en kısa sürede ziyarete açmayı planladıklarını belirten Başyiğit, "Kanyon içinde çok zengin biyo çeşitlilik ve karstik oluşumlar, mağaralar, dehlizler, su havuzları gördük. Doğal bir aquapark görünümü var. Çalışma şartları çok zor. Platform dik kayalara vidalarla tutturuldu. 270 ton çelik kullanıldı. Yaklaşık 500 metreküp ahşap kullanıldı. Sağlamlık testleri yapıldı. Önümüzdeki günlerde riskli yerlerde güvenlik projesi yaptıracağız. Ondan sonra daha güvenli bir şekle girecek. Son çalışmalarımızı tamamlayıp en kısa sürede ziyarete açacağız." ifadesinde bulundu.

(AA)