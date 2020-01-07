  • Bist 100
    112984
  • Dolar
    5,9755
  • Euro
    6,6680
  • Altın
    301,6640
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi
Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi Kıran-8 operasyonu kapsamında PKK'nın toprağa gömülü malzemeleri ele geçirildi
Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor Okul koridorunda oluşturulan 'Edebiyat Sokağı' kitap okumayı sevdiriyor
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu
Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar Putin tebessüm ederken kameralara yansıdı! İşte o anlar
Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı Roma, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kolarov'un sözleşmesini uzattı
İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor İtalya Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'ye geliyor
Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu: Kendine kulüp bul
Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında Galatasaray Doğa Sigorta, Monaco deplasmanında
Almanya, Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını duyurdu Almanya, Irak'taki askerlerini Ürdün ve Kuveyt'e taşıyacağını duyurdu
Babil ne zaman başlıyor? Babil konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Babil ne zaman başlıyor? Babil konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Ayşe'nin arkadaşı: Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı' dedi Ayşe'nin arkadaşı: Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı' dedi
Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor Okuldan kalan zamanlarında ihtiyacı olanların yardımına koşuyor
Piyasalar, İran'ın ABD'ye tepkisini beklerken petrol fiyatları azaldı Piyasalar, İran'ın ABD'ye tepkisini beklerken petrol fiyatları azaldı
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu
İkinci elde yeni satış sistemi nasıl olacak? İkinci elde yeni satış sistemi nasıl olacak?
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda trafik durdu
Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Samatta için 4 kulüp devrede Galatasaray'ın kadrosuna katamadığı Samatta için 4 kulüp devrede
Gaziantep'te eşini çocuğunun yanında tekme tokat döven kişi tahliye edildi Gaziantep'te eşini çocuğunun yanında tekme tokat döven kişi tahliye edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sel suları şelaleye döndü Mersin'in Tarsus ilçesinde sel suları şelaleye döndü
TSK Subay alımı 2020 şartları neler? 2020 TSK alım başvuruları ne zaman? TSK Subay alımı 2020 şartları neler? 2020 TSK alım başvuruları ne zaman?
ABD-Irak gerilimine Çin de mi dahil oluyor? ABD-Irak gerilimine Çin de mi dahil oluyor?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ocak 2020 Salı 16:12:57 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 16:14:10

Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu

Gaziantep'te amca çocukları Aysun ve Berfin Epengin, hobi olarak başladıkları hokeyde milli takıma kadar yükseldi.

Gaziantep'te mahallelerine spor salonu yapıldıktan sonra hokeyle tanışan, ardından Dorukspor Hokey Takımı'nda yer alan Aysun ve Berfin Epengin, Süper Lig'deki başarılarının ardından milli formayla mücadele etme şansı bulurken, kardeşlerini de yine bu branşa yönlendirdi.

Aysun Epengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında olduğunu, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıfta eğitim gördüğünü söyledi.

Hokeyle tanıştıktan sonra kardeşi Hüseyin ve kuzenlerinin de kendilerinden etkilendiğini dile getiren Aysun, "Biz Berfin'le beraber hokeye başladıktan sonra üniversiteyi de aynı bölümde okumaya karar verdik. Ortaokuldan beri bu sporla uğraşıyoruz. Hokey ilk başlarda çok ilginç gelmişti. 'Bir sopa ve topla nasıl oynanır?' demiştim." şeklinde konuştu.

Hokeye ilk başladıklarında çok zorlandıklarını belirten Aysun, şunları söyledi:

"Başlarda sıkıntı yaşadık. Kızlara karşı biraz önyargı vardı. Yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı iddia edenler oldu. Biz çalışarak ayaklarımızın üzerinde durduk. Zor bir branş. Hatta kuzenim sakatlandığı için iki yıl kadar ara vermek zorunda kaldı. Şimdi Süper Lig'de oynuyoruz. Hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek. Ailece oynamamız beni ayrıca mutlu ediyor. Sevdiğiniz, güvendiğiniz insanların yanınızda olması sizi daha da motive ediyor."

Berfin: "(Takım bunların.) diye dalga geçiyorlar

Kuzenlerden 19 yaşındaki Berfin Epengin, takımda kaleci olduğunu belirtti.

Kuzenleri ve kardeşleriyle oynamanın kendisini güçlendirdiğini anlatan Berfin, "Birbirimizin ne yapacağını, yeteneklerini biliyoruz. Ailecek geldiğimiz için, 'Takım bunların.' diye dalga geçiyorlar. Biz halimizden çok memnunuz. Öğretmen olmayı düşünüyorum. Aysun'la beraber milli takımdayız. Diğerleri de çok yetenekli. Eminim onlar da milli takıma gidecek." diye konuştu.

Ablalarından etkilenip, hokeye başladılar

Aysun Epengin'in 14 yaşındaki kardeşi Hüseyin Epengin, aile üyelerinden etkilenerek hokeye başladığını dile getirdi.

Hokey sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini anlatan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Farklı şehirleri görme fırsatım oldu. Takım başarılarının yanı sıra bireysel başarılar da elde ettim. Ailemden birilerinin yanımda olması öz güvenimi arttırıyor ve yabancılık çekmiyorum. Maçlarda birbirimize çok destek oluyoruz. En küçüğümüz Ömer'e destek olmaya çalışıyoruz. Ömer'in küçüğü Hira da var. Onu bile şimdiden çalıştırıyoruz. Avrupa'da oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Berfin Epengin'in 17 yaşındaki kardeşi Abdulhakim Epengin de hem ablasını hem de kuzeni Aysun'u izleyerek bu branşı tanıdığını aktardı.

Aile üyeleri yanında olduğu için kendisini daha güvende hissettiğini belirten Abdulhakim Epengin, "Şehir dışına ilk kez tek başıma çıktığımda bayağı üzülmüştüm. Sonra diğerleri benimle gelmeye başladı. Maça çıkıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Şimdi Süper Lig'deyiz, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ