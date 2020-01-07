Hokeyci kuzenler ailenin öncüsü oldu

Gaziantep'te mahallelerine spor salonu yapıldıktan sonra hokeyle tanışan, ardından Dorukspor Hokey Takımı'nda yer alan Aysun ve Berfin Epengin, Süper Lig'deki başarılarının ardından milli formayla mücadele etme şansı bulurken, kardeşlerini de yine bu branşa yönlendirdi.

Aysun Epengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşında olduğunu, Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu birinci sınıfta eğitim gördüğünü söyledi.

Hokeyle tanıştıktan sonra kardeşi Hüseyin ve kuzenlerinin de kendilerinden etkilendiğini dile getiren Aysun, "Biz Berfin'le beraber hokeye başladıktan sonra üniversiteyi de aynı bölümde okumaya karar verdik. Ortaokuldan beri bu sporla uğraşıyoruz. Hokey ilk başlarda çok ilginç gelmişti. 'Bir sopa ve topla nasıl oynanır?' demiştim." şeklinde konuştu.

Hokeye ilk başladıklarında çok zorlandıklarını belirten Aysun, şunları söyledi:

"Başlarda sıkıntı yaşadık. Kızlara karşı biraz önyargı vardı. Yapamayacağımızı, başarılı olamayacağımızı iddia edenler oldu. Biz çalışarak ayaklarımızın üzerinde durduk. Zor bir branş. Hatta kuzenim sakatlandığı için iki yıl kadar ara vermek zorunda kaldı. Şimdi Süper Lig'de oynuyoruz. Hedefimiz Avrupa'da mücadele etmek. Ailece oynamamız beni ayrıca mutlu ediyor. Sevdiğiniz, güvendiğiniz insanların yanınızda olması sizi daha da motive ediyor."

Berfin: "(Takım bunların.) diye dalga geçiyorlar



Kuzenlerden 19 yaşındaki Berfin Epengin, takımda kaleci olduğunu belirtti.

Kuzenleri ve kardeşleriyle oynamanın kendisini güçlendirdiğini anlatan Berfin, "Birbirimizin ne yapacağını, yeteneklerini biliyoruz. Ailecek geldiğimiz için, 'Takım bunların.' diye dalga geçiyorlar. Biz halimizden çok memnunuz. Öğretmen olmayı düşünüyorum. Aysun'la beraber milli takımdayız. Diğerleri de çok yetenekli. Eminim onlar da milli takıma gidecek." diye konuştu.

Ablalarından etkilenip, hokeye başladılar



Aysun Epengin'in 14 yaşındaki kardeşi Hüseyin Epengin, aile üyelerinden etkilenerek hokeye başladığını dile getirdi.

Hokey sayesinde hayatında çok şeyin değiştiğini anlatan Hüseyin, şöyle konuştu:

"Farklı şehirleri görme fırsatım oldu. Takım başarılarının yanı sıra bireysel başarılar da elde ettim. Ailemden birilerinin yanımda olması öz güvenimi arttırıyor ve yabancılık çekmiyorum. Maçlarda birbirimize çok destek oluyoruz. En küçüğümüz Ömer'e destek olmaya çalışıyoruz. Ömer'in küçüğü Hira da var. Onu bile şimdiden çalıştırıyoruz. Avrupa'da oynamak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

Berfin Epengin'in 17 yaşındaki kardeşi Abdulhakim Epengin de hem ablasını hem de kuzeni Aysun'u izleyerek bu branşı tanıdığını aktardı.

Aile üyeleri yanında olduğu için kendisini daha güvende hissettiğini belirten Abdulhakim Epengin, "Şehir dışına ilk kez tek başıma çıktığımda bayağı üzülmüştüm. Sonra diğerleri benimle gelmeye başladı. Maça çıkıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Şimdi Süper Lig'deyiz, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)