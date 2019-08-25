Hırsızlık şüphelisi 3 kadın gözaltına alındı

Dün öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen polisler, 1'i hamile 3 kadından şüphelendi. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, bir parka girerek izlerini kaybettirmek istedi, ancak polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin çok sayıda hırsızlık kaydı olan Sibel K. (27), Mercan Y. (20) ve E.K. (22) olduğu belirlendi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, geçen hafta bir evin kapısını plastik aparatla açarak 10 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları ortaya çıktı. Evin önünü gösteren güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen şüphelilerden Mercan K., sorgusunda suçunu itiraf edip Kahramanmaraş'a Osmaniye'den geldiklerini, çaldıkları ziynet eşyalarını çevre illerdeki kuyumcularda bozdurup parayı kendi aralarında bölüştüklerini söyledi.







'ÜNLÜ OLACAĞIM ŞİMDİ'



Şüphelilerden hamile olan E.K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Meran K. ile Sibel K. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin gazetecilerin önünde gülüp, birbirleriyle şakalaşmaları ise dikkat çekti. Hastaneden çıkarken Sibel K., Mercan K.'nin yüzünü kapatmaya çalıştığı gömleğini indirmek istedi. Mercan K. ise arkadaşına tepki gösterip, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ünlü olacağım şimdi. Madalya takacaklar" dedi.



Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, aileleri, evlerinden ayrılırken kapılarını kesinlikle kilitlemeleri konusunda uyardı.



