Hırsızlık şebekesinden milyonluk vurgun

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Bahçelievler ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen işyerlerinden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

PLAKALARI SPREYLE BOYADILAR

Kullanılan araçların plakalarının spreyle boyandığı ve çalıntı oldukları belirlendi. Polis, eşkalleri ve kullandıkları araçlar tespit edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. İki ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde çeteye operasyon düzenlendi. Başakşehir, Bağcılar, Bahçelievler ve Esenyurt’ta bulunan 8 farklı adrese eşzamanlı olarak düzenlenen Özel Harekat Polisleri ve Çevik Kuvvet destekli operasyonla biri kadın toplam 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Çete lideri olduğu belirlenen Yasin Ç’nin 120 adet suç kaydının olduğu tespit edildi.

8'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sabah saatlerinde işyerlerinde önlerine ne çıkarsa çalan hırsızların, vatandaşa verdiği toplam zararın 1.5 milyon TL olduğu tespit edildi. Şüphelilerin park halindeki tırlara şoförler uyurken girip, malları kendi araçlarına yükleyip çaldıkları da öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, bir şahıs serbest bırakıldı.