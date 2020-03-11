Hırsızı mahalleli yakalayıp polise teslim etti

Alanya'nın Tepe, Hacımehmetli, Mahmutseydi gibi mahallelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık şüphelisinin İ.M. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Mahalle muhtarına eşkal bilgisi vererek dikkatli olunması konusunda uyarılar yapıldı.

Dün gece saatlerinde hırsızlık için Tepe Mahallesi'ne geldiği belirlenen şüpheli, kendisini fark eden mahalle muhtarı Hamza Durna ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Etkisiz hale getirilen şüphelinin İ.M. olduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelisini yakalayan mahalleli, çağırdıkları polislere teslim etti. Gözaltına alınan İ.M.'nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Diğer yandan, şüphelinin jandarma bölgesinde suç kaydı olduğu da kaydedildi.