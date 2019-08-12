Hırsıza ateş etti, suçsuz genci vurdu

Dükkanın üst katında oturan emekli polis Ekrem B., hırsızları fark edip müdahale etmek istedi. Önce cama çıkarak 'hırsız var' diye bağıran emekli polis ardından hırsızlığı önlemek için beylik tabancasını çıkararak uyarı amacıyla havaya doğru ateş etti. Bu sırada yoldan geçmekte olan 19 yaşındaki Hüseyin I. vuruldu.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; tedavisi tamamlanan Hüseyin I., emekli polisten şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekrem B., hakkında taksirle yaralanmaya neden olma suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıla kadar hapsi istenen Ekrem B, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.