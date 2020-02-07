07 Şubat 2020 Cuma 15:19:13 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 15:34:30
Hırsız, girdiği trafo binasında akıma kapılarak öldü
Bugün ibretlik bir olay yaşandı. İzmir'in Torbalı ilçesinde trafo binasına giren hırsızlık zanlısı, elektrik akımına kapılarak can verdi.
Yeniköy Mahallesi'nde bulunan dinlenme tesisindeki trafo binasına hırsızlık amacıyla giren Z.B. akıma kapıldı.
Tesis çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.
Ekiplerce, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Z.B, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Z.B, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA
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