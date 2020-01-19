Hipodromun yıldızlarını onlar yetiştiriyor

At Antrenörlüğü Belgesi'nin alınabildiği 12 kurum ve kuruluştan biri olan Bursa'daki Mennan Pasinli Meslek Yüksek Okulu'nda, atçılığın geleceğine yön verecek kişiler yetiştiriliyor.

Milli binici Yarbay Mennan Pasinli'den adını alan bu okul, atçılık sektöründe küresel bir oyuncu olmak gayesindeki ülkemize bilgi, beceri ve eğitim sahibi elemanların yetiştirilmesini hedefliyor.

Ayrıca sağlıklı ve yüksek performanslı atların yetiştirilmesinin yanı sıra sektörün açıklarını da giderilmesi amaçlanıyor.