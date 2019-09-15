Hiperaktif diyerek okuldan attılar

Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Fatih ve Belgin Atik çiftinin 4 yaşındaki oğulları Çınar Taha Atik, 2 Eylül’de Kurtuluş mahallesindeki özel bir anaokuluna başladı. Ancak kısa bir süre sonra anaokulu yönetimi Atik çiftini, çocuklarıyla ilgili konuşmak için okula çağırdı. Okul yönetimi aileye, Çınar’ın çok hareketli olduğunu ve öğretmenlerini dinlemediğini öne sürerek psikolog desteği alması ve bu süre içinde okula gelmemesi gerektiğini bildirdi. Okul, kısa bir süre sonra da Çınar’ın sözleşmesini feshedip aileye de yaptığı ödemeyi iade etti. Anne Atik, oğlunun psikolojisinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyleyerek, “Benim çocuğum istenmeyen çocuk ilan edildi. Çevremde insanlar ‘Niye çocuğunu göndermiyorsun’ diye soru soruyor. Oğlum Çınar da bana ‘Bana ceza verdiler. Cezalıyım. Okula gitmeyeceğim’ diyor’ diye konuştu.