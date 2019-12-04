'Hikayesi'nin süresi bitmeden hikayesini bitirdiler! İşte Ceren Özdemir'in son paylaşımı...
Ordu Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde eğitim gören 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, evine girdiği sırada bıçaklanarak öldürüldü. 20 yaşındaki Ceren'in sosyal medya hesabından son olarak bale dersinden bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir, bale dersi dönüşü evine girerken bıçaklı saldırıya uğradı.
KURTARILAMADI
Saldırgan kaçtı, hastaneye kaldırılan Özdemir kurtarılamadı. Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
EN SON ÖĞRENCİLERİNİ PAYLAŞTI
Henüz 20 yaşında hayattan koparılan Özdemir'in son olarak öğrencilerinin fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı görüldü.
İşte o paylaşım:
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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