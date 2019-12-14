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14 Aralık 2019 Cumartesi 23:09:03 | Son Güncelleme: 14 Aralık 2019 Cumartesi 23:13:34

HES'te suya düşmek üzere olan yavru kedinin imdadına teknisyen yetişti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde hidroelektrik santralinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Adem Yılmaz, yavru bir kediyi kurtararak takdir topladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaca Karataş 1 Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni Adem Yılmaz, kapak bölümünde suya düşmek üzere olan yavru bir kedi olduğunu fark etti. 

HES teknisyeni Yılmaz, arkadaşlarının da yardımıyla beline ve merdivene bağladığı halatlarla aşağı indi.  santrale giden kanalın çıkıntısında bekleyen yavru kediyi aldı. Yılmaz, merdivende dengesini sağlamakta zorluk çekse de, kediyi yukarı çıkarmayı başardı.

Yılmaz'ın yavru kediyi kurtarma çabası, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, Yılmaz'ın, kurtardığı kedinin arkasından "Gel bir teşekkür et." demesi ve arkadaşları tarafından tebrik edilmesi de yer alıyor. 

(AA)

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