Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu

Önceki gece yapılan çekilişle, Süper Loto’da haftalardır devreden 36 milyon 524 bin 373 liralık ikramiye sahibini buldu. Talihli gizemini korurken, kuponun Bakırköy’deki bir bayiden yatırıldığını duyan çok sayıda kişi, bayi önünde toplanarak talihlinin gelmesini bekledi.

BAYİ SAHİBİ: BİZİ DE GÖRSÜN

Şanslı numaraların oynandığı bayinin sahibi Adem Dolu “15 senelik bayiyim ilk defa büyük ikramiye bizden çıktı. Alana da tutturana da hayırlı olsun. Kime çıktığını bilmiyorum. Tutturan için hayırlı olsun güle güle kullansın, her bayiye nasip olmuyor böyle” dedi. Bayiyi birlikte işlettiği eşi Nejla Dolu ise büyük ikramiyeyi kazanan talihliye seslenerek, “Esnafın hali ortada bizi görürse çok seviniriz” diye konuştu.

73 EV 185 ARABA ALABİLİR

Mahalle sakinlerinden Mert Togan,”Bizim buradan çok ikramiye çıkmıştır ama ilk defa bu kadar büyük ikramiye çıktı. İnşallah garibanın birine çıkmıştır”, bayinin bulunduğu mahallede oturan Akın Sel ise “Doğma büyüme bu mahalleliyim. Çocukluğumuzdan beri burada oynarız. Her gün oynadığım oyunu dün oynamadım” şeklinde konuştu. Öte yandan talihli 36.5 milyon liralık ikramiyeyle isterse, 500 bin liralık 73 ev, 200 bin liralık 185 otomobil, 19 bin 323 tane cumhuriyet altını alınabilir.