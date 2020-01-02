Neşeli halleriyle dikkat çeken Öykü Arin, “Merhaba, sizi çok seviyorum. Herkes donör olsun. Eğlensin çok mutlu olsun" dedi.

Minik Öykü için başlatılan kök hücre bağışı kampanyası binlerce hastaya umut olmuştu. 2019 için 130 bin olan bağış hedefi, başlatılan seferberlik sonrası ikiye katlanarak 260 bine çıktı. Sisteme kayıtlı bağışçı sayısı 650 bine ulaşırken, 4 yıl içinde nakil yapılan hasta sayısı 1684 oldu.