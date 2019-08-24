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24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40:03 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:43:28

Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı, işte görüntüler

Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai’nin yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Sezon finali bölümüyle oldukça büyük beğeni toplayan Hercai'de yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin bulunduğu Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragman görüntüleri haberimizde.

Hercai yeni sezon ne zaman? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Reyting rekorları kıran Hercai’nin yeni sezonu hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Sezon finali bölümüyle oldukça büyük beğeni toplayan Hercai'de yeni sezonda neler yaşanacağı merak konusu oldu. Oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Akın Akınözü, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer gibi isimlerin bulunduğu Hercai yeni sezon fragmanı izleyicilerle buluştu.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'nin reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında başlaması bekleniyor. Hercai oyuncularının Mardin'e dönmesinin ardından Dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Hercai, 15 Mart 2019 tarihinden itibaren Atv'de yayınlanmaya başlamıştı.

HERCAİ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Sezon finalinin yapıldığı 12. bölümde; bütün yaşananları açıklamak ve yeniden güvenini kazanmak için Reyyan'dan yirmi dört saat isteyen Miran, Azize Aslanbey'in müdahalesiyle karşılaşır. Sonunda Reyyan'ın yerini öğrenen ve kızını sağ salim teslim almak isteyen Hazar ise Miran'la bir kere daha karşı karşıya gelir.

Azat'ın, Gönül'ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için doğru olduğunu düşündüğü kararı verir. Diğer yandan Azat'la iş birliği yaptığını düşünen Gönül, beklemediği bir durumla karşılaşınca kontrolünü kaybetmemek adına son hamlesini yapar ama bu durum olayların hiç tahmin etmediği bir noktaya taşınmasına neden olur.

HERCAİ YENİ SEZON FRAGMANINDAN KARELER

 

 

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