Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hercai'nin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in yer aldığı ve aşk hikayesini konu alan Hercai yayınlandığı günlerde reyting rekorları kırıyor. En son 27. bölümü ile Hercai 27 Aralık Cuma akşamı izleyicileri ile buluşmultu. Sevilen dizi Hercai'nin bu akşam ATV ekranlarında yayınlanıp yayınlanmayacağı bilgisi haberimizde yer alıyor..

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hercai yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmiyor. Hercai'nin yeni bölümünün 17 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak.





10 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10 Ocak ATV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de Jumanji: Vahşi Orman filmi ekranlara gelecek.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sen varken, ben varım... Sen yokken ben, ben değilim…"

Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister. Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.