Her Yerde Sen dizisine sürpriz isim dahil oldu: Beste Kökdemir kimdir, kaç yaşında?

Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat’ınpaylaştığı Karga7 Pictures yapımı ‘Her Yerde Sen’ dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. 14. bölüm itibariyle izleyiciyle buluşacak olan Beste Kökdemir, dizide ‘Eylül’ karakterine hayat verecek. Eylül karakteri diziye dahil olduktan sonra dizide yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Aynı zamanda izleyiciler Beste Kökdemir hakkında da araştırma yapmaya başladı. Beste Kökdemir kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Her Yerde Sen dizisinin yeni oyuncusu Beste Kökdemir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

HER YERDE SEN “EYLÜL” KİMDİR?

Romantik komedi türündeki eğlenceli hikayesiyle cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi haline gelen ‘Her Yerde Sen’in oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Beste Kökdemir katıldı. 14. bölüm itibariyla izleyiciyle buluşacak olan Beste Kökdemir, dizide ‘Eylül’ karakterine hayat verecek. 30’lu yaşlarının başlarında güzel ve başarılı bir iş kadını olan ‘Eylül’, ekonomi okuduktan sonra yurtdışında çalışma hayatına başlamıştır. Yıllar sonra İstanbul’a döner ve Artemim’de çalışmaya başlar. Fakat Eylül’ün geçmişi, yeni iş arkadaşları Demir ve Selin’le ortak bir noktada kesişecektir.

BESTE KÖKDEMİR KİMDİR?

Beste Kökdemir, 29 Ağustos 1993 tarihinde Sinop'da doğmuştur. Üniversiteye gidene kadar Sinop'da eğitim hayatına devam etti. İstanbul, Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünde bir sene okuduktan sonra bıraktı. Şimdi Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde okumaya hazırlanıyor.

Beste Kökdemir, Üniversite için İstanbul'a ilk geldiği günlerde, hemen hemen bütün ajanslara fotoğrafını göndermiş; pek çok deneme çekimine gitmiş. 12 yaşında sol koluna "Beni Hayata Döndür" yazılı bir dövme yaptırmış. Sağ bileğinde de "One Day" yazılı dövmesi bulunmaktadır.

2012 yılında başrollerinde Yetkin Dikinciler, Derya Alabora, Mustafa Uğurlu, İdil Fırat'ın oynadığı "Çıplak Gerçek" adlı dizide Hazal karakterini oynayarak oyunculuğa başladı.

Not Defteri dizisinde paraya değer vermeyen zengin aile kızı Selini canlandırdı.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynadılar.

Filmleri ve Dizileri :

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Açelya) (TV Dizisi)

2014 – Not Defteri (Selin) (TV Dizisi)

2013 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi)

2012 – Çıplak Gerçek (Hazal) (TV Dizisi)

HER YERDE SEN OYUNCULARI

“Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor.