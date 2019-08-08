Her yerde aranan iş adamından kötü haber

Aydın'da oturan ve ailesinin 3 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunduğu Aydınlı iş adamı Tanju Tor'un cansız bedeni İzmir'in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili'nde bulundu.



ANİDEN ORTADAN KAYBOLDU



En son, lüks aracı ile Kuşadası'na doğru gittiği öğrenilen Tor'un kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının çıkmasından sonra netlik kazanacağı öğrenildi. Efeler Yedi Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve bir elektrik taahhüt hizmeti veren şirketin sahibi olan iki çocuk babası Tanju Tor, geçen 3 Ağustos tarihinde aniden ortadan kayboldu. Son olarak lüks aracı ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine gittiği belirtilen Tor'un ailesi ve yakınları aynı gün saat 16.00'da polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde ise kıyıya yakın bir yerde erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, öldüğü belirlenen kişinin 3 Ağustos tarihinden bu yana aranan Tanju Tor olduğunu tespit etti.



OTOPSİDE BELLİ OLACAK



Vücudunda kesik ya da darp izi bulunmayan Tor'un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için işadamının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Tor, yapılan otopsinin ardından Aydın Efeler'deki Kuyucular Mezarlığı'na defnedildi. Otopsi sonuçları iki ay sonra belli olacak Tor'un ölümü ailesini ve yakınlarını üzerken, Yeni Asır'a konuşan ağabeyi Yusuf Arun, "Ağabeyimin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek. Ancak ağabeyimin kalbinde rahatsızlığı vardı. Biz kalp krizinden ölmüş olabileceğini düşünüyoruz" dedi.



(Yeni Asır)