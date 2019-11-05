  • Bist 100
    100437
  • Dolar
    5,7474
  • Euro
    6,3938
  • Altın
    277,6730
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: Tel Abyad'da gerçekleştiren saldırıdaki terörist sağ yakalandı MSB: Tel Abyad'da gerçekleştiren saldırıdaki terörist sağ yakalandı
Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Eğer aralarında ilişki varsa... Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Eğer aralarında ilişki varsa...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek
Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı
Bitcoin Safiye'nin eğlenme görüntüleri ortaya çıktı Bitcoin Safiye'nin eğlenme görüntüleri ortaya çıktı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor? Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Her yerde aranan Bitcoin Safiye'nin meyhanede eğlenme görüntüleri ortaya çıktı: Ada sahillerinde bekliyorum Her yerde aranan Bitcoin Safiye'nin meyhanede eğlenme görüntüleri ortaya çıktı: Ada sahillerinde bekliyorum
Şenol Güneş Milli yıldızları tribünde takip edecek Şenol Güneş Milli yıldızları tribünde takip edecek
Bahçeli: FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir Bahçeli: FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir
Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
2 ton çöpün içinde 1 saat aradı, sonunda buldu 2 ton çöpün içinde 1 saat aradı, sonunda buldu
İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
Rusya ile 2 .ortak kara devriyesi tamamlandı Rusya ile 2 .ortak kara devriyesi tamamlandı
Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi
İşgalci İsrail zalimlikte sınır tanımıyor: Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı İşgalci İsrail zalimlikte sınır tanımıyor: Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
HDP önündeki eylemin 64. gününde partililer kapıya kilidi vurup kaçtı HDP önündeki eylemin 64. gününde partililer kapıya kilidi vurup kaçtı
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde
ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor
Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı
Tel Abyad'da bombalı saldırı Tel Abyad'da bombalı saldırı
7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şoke etti! 7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şoke etti!
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Sakarya'da DEAŞ operasyonu!
2020 MTV tutarları ne kadar? 2020 araç vergi hesaplamaları haberimizde 2020 MTV tutarları ne kadar? 2020 araç vergi hesaplamaları haberimizde
Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü ama alan yok Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü ama alan yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 14:27:55 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 14:42:10

Her yerde aranan Bitcoin Safiye'nin meyhanede eğlenme görüntüleri ortaya çıktı: Ada sahillerinde bekliyorum

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoin'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

Böylelikle Çiftlik Bank benzeri bir yapı oluşturan Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi.

Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek, güven kazanan Safiye Gökçe Y., 2 ay önce ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

POLİS VE MAĞDURLAR ARARKEN, EĞLENCE MERKEZİNDE EĞLENDİ 

'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Safiye Gökçen Y.'nin polis ve mağdurlar peşindeyken alkollü restoranda eğlendiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı. Hangi restoranda çekildiği bilinmeyen görüntülerde, Safiye Gökçen Y.'nin tanınmamak için başörtüsü taktığı, arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyorum' şarkısına eşlik edip, eğlendiği görülüyor.

DHA

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ