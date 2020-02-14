Her şey bir anda oldu! Konya'daki feci kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Mahallesi Sebze Hali Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüleri belirlenemeyen kamyonet kavşağa geldiği sırada sebze halinden çıkmak isteyen başka bir kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonetlerden biri yol kenarında otomobillerine yakıt doldurmak isteyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerlerinden fırlayan 2 kişi otomobillerine çarptıktan sonra yere düştü. Şahıslardan biri yaşadığı şokun ardından yerden kalkıp uzaklaşırken, diğeri ise düştüğü yerden kalmadı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı şahıslar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kavşağa yaklaşan kamyonetlerin çarpıştığı ve savrulan bir kamyonetin de otomobile yakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle bulundukları yerden fırlayan 2 kişinin otomobile çarptıktan sonra yere düşmeleri de yer alıyor.