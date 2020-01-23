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23 Ocak 2020 Perşembe 14:57:35 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 15:03:08

Her satırı kabus! 'Oğlumun cennete gideceğini düşünerek onu öldürdüm'

Ankara'da kepçe kulak ameliyatı olan oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldüren anneyle ilgili karar çıktı. Savunmasında oğlunu çok sevdiğini söyleyen anne, "Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim" dedi.

Ankara'da 2015 yılındaki kan donduran bir olaya ilişkin yargı süreci sona erdi. Dehşet olayda, Nurhan S., 10 yaşındaki oğlu O.S.'yi otoplasti (kepçe kulak) ameliyatı olması için Gazi Hastanesine yatırdı. Ameliyat sonrası O.S. gözetim altında alınırken, anne Nurhan S. de oğlunun yanında refakatçi olarak kaldı.

Ameliyattan birkaç gün sonra Nurhan S., oğlunu hastanenin tuvaletinde boğarak öldürdü. Olayın ortaya çıkması üzerine Nurhan S. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

İHA'nın haberine göre, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Nurhan S. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Nurhan S., oğlunun psikolojisinin kepçe kulak olmasından dolayı bozuk olduğunu belirterek, "Ben çocuğumu çok seviyorum. O gün bana 'Anne çok kötü hissediyorum. Beraber dua edip ölelim' dedi. Oğlumun cennete gideceğini düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin genç yaşta istemediği biriyle evlendirildiğini söyleyerek, "Evlendikten sonra da eşinin ailesiyle birlikte aynı evde 22 kişi ile yaşamıştır. Çok sayıda tanık dinlendi. Hepsi de müvekkilimin oğluna çok düşkün olduğunu söylemiştir. Kepçe kulak olan oğlu ile arkadaşları dalga geçtiği için müvekkilim oğlunu ameliyat etme kararı aldı. Ameliyattan sonra yüzü şişen oğlu fiziki halinden dolayı üzülmektedir. Bu nedenle annesi, oğlunun acısına son vermek ve oğlunu cennete göndermek amacıyla bu fiili yapmıştır" diye konuştu.

Avukat, müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Adli Tıp Kurumu, müvekkilimin yaşam öyküsünü dinlemeden yüzeysel olarak soru sormuştur ve 'akli dengesi yerindedir' raporu vermiştir. Bu rapora katılmıyoruz" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla aldığı belirtildi. Bir üye hakimin sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde görüş bildirerek, bu kapsamda hüküm kurulması yönünde oy verdiği ifade edildi.

ÇOCUĞUNU ÖLÜME GÖTÜRDÜĞÜ AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Nurhan S.'nin oğlunu ölüme götürdüğü anlar hastanedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde çocuğunun elinden tutan annenin koridorda yürüdüğü görülüyor.

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