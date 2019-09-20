  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7433
  • Euro
    6,3282
  • Altın
    276,5260
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: Neslican Tay hayatını kaybetti Son Dakika: Neslican Tay hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan, 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek Başkan Erdoğan, 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
'HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir' 'HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir'
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Amca Yusuf Aydemir tutuklanmasına karar verdi Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Amca Yusuf Aydemir tutuklanmasına karar verdi
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine tehdit iddiası
Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçakları Hafter için kullanılmış Fransa'nın Mısır'a sattığı savaş uçakları Hafter için kullanılmış
Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Trump, yaptırım uyguladığı İran'ı teröre destek vermekle suçladı Suriye'de YPG/PKK'ya destek veren Trump, yaptırım uyguladığı İran'ı teröre destek vermekle suçladı
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme! Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yeni gelişme!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
"192 ülkeden 5 milyon yabancı aramızda yaşıyor" "192 ülkeden 5 milyon yabancı aramızda yaşıyor"
Arnavutköy'de katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Arnavutköy'de katliam! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı TEKNOFEST 3 günde 416 bin ziyaretçiyi ağırladı
Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi Pencereden düşerek ölen çocuk defnedildi
Uğurcan Çakır, 2025'e kadar Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 2025'e kadar Trabzonspor'da
KKTC'ye 653 milyon lira kaynak aktarıldı KKTC'ye 653 milyon lira kaynak aktarıldı
Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin eski başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama kararı Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin eski başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'a tutuklama kararı
Son Dakika... ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı Son Dakika... ABD, İran Ulusal Bankası'nı yaptırım listesine aldı
Süleyman Atlı gümüş madalyayla tamamladı Süleyman Atlı gümüş madalyayla tamamladı
Barça'nın genç yıldızına İspanya milli takımı kapıları açıldı Barça'nın genç yıldızına İspanya milli takımı kapıları açıldı
Filenin Sultanları Avrupa'nın en iyileri arasında Filenin Sultanları Avrupa'nın en iyileri arasında
Jose Mourinho'dan Real Madrid açıklaması Jose Mourinho'dan Real Madrid açıklaması
Erzurum'da ayı saldırısı: Pençeyi yiyen öldü, 2 kişi yaralandı Erzurum'da ayı saldırısı: Pençeyi yiyen öldü, 2 kişi yaralandı
UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek
UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek UKAP ile askeri personelin yükü hafifleyecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Eylül 2019 Cuma 21:21:28 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 22:23:22

'HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir'

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.T, dağa götürülme süreçlerinde HDP'nin aktif rol aldığını, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı.

Terör örgütü PKK'nın kampından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan S.T, dağa götürülme süreçlerinde HDP'nin aktif rol aldığını, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlattı.

Kırsal alanında faaliyet gösterirken pişman olup Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına teslim olan S.T, yaklaşık 4 yılda yaşadıklarına ilişkin bilgi verdi.

HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ PKK'NIN DİYARBAKIR SORUMLUSUYLA GÖRÜŞMÜŞ

Terör örgütü PKK ile HDP arasında bağ bulunduğunu dile getiren S.T, şunları söyledi:

"HDP, terör örgütü PKK'nın legal partisidir. İdeolojik olarak örgüte bağlı bir partidir. Kırsal alanda aralarında HDP'li milletvekillerinin bulunduğu 6 kişilik grubun örgütün Diyarbakır sorumlusuyla görüşmek için geldiklerini gördüm. Bu durum HDP ile PKK arasındaki bağlantının en iyi örneğidir. HDP, örgütün legal işlerini yöneten bir partidir."

"HDP BİNASINDA ÖRGÜTE YÖNLENDİRMELER NOT ALIŞVERİŞİYLE YAPILIYORDU"

İlk olarak İstanbul'daki HDP İl Başkanlığına yönlendirildiğini burada binanın üst katında bulunan gizli bölmede 6 gün kaldığını belirten S.T, şunları kaydetti:

"Orada örgütün ideolojik kitaplarını okudum. Terör örgütü propagandası amaçlı sohbetler yapıyorduk. Daha sonra ise Diyarbakır'daki parti binasına yönlendirildim. Diyarbakır, Şırnak, Suriye ve Irak'ta kırsal bölgelerinde örgüte ait yerlerde kaldım. Irak'ın Gara bölgesinde 6 ay eğitim aldım. HDP binasında örgüte yönlendirmeler not alışverişiyle yapılıyordu. Notları yazan, yönlendirenler genelde HDP'de dururdu. HDP'de yetkisi yokmuş ya da 'çaycı' gibi görülürdü. Asıl yetkili olan kişiler onlardı. Batı'da HDP, Doğu'da ise DBP olarak binalarında bekliyorlar."

"HDP, İSTERSE DAĞDAKİ GENÇLERİ GETİREBİLİR"

Bazı HDP milletvekillerinin örgütün kaçırdığı çocukları dağdan getirdiğine şahit olduğunu vurgulayan S.T, "HDP isterse dağdaki gençleri getirebilir. Bildiğim milletvekilli akrabalarını ve çocuklarını getirdiklerini biliyorum. İsterlerse gidip getirebilirler. Çünkü HDP örgütün legal görünümlü yapısıdır." ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekili, belediye başkanı ve yöneticilerini lüks içerisinde yaşadığına dikkati çeken S.T, "Ancak örgüte teşvik ettikleri ve katmaya çalıştıkları insanlar hep fakir çocuklar. Bu kişileri hep örgüte katıyorlar ama kendi çocuklarını örgüte katmıyorlar. Kendi çocukları her zaman güzel okullarda okurlar, arabalar binerler ve güzel yaşarlar. Olan fakir fukaraya oluyor." dedi.

"DAĞDAKİ GENÇLER GELMEK İSTİYOR, KAMPLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini desteklediğini, çocukları dağa kaçırılan ailelerin tamamının eyleme katılması gerektiğini vurgulayan S.T, şunları söyledi:

"Çünkü dağdaki gençler gelmek istiyor, kamplardan kaçmaya çalışıyorlar. Örgütten kurtulmak istiyorlar fakat gelemiyorlar. HDP isterse bunu yapabilir. Bu nedenle annelerin yaptığı eyleme destek verilmesi gerekiyor. Bu acıyı hisseden her annenin bu eyleme destek vermesi gerekiyor. Ortada gençlerin hayatı söz konusudur. Çünkü gençler ölüyor. Örgüt içinde üst düzeydeki teröristler de kaçıyor. Son dönemlerde örgüte katılım ciddi bir şekilde düştü. Herkesin çocuklarına sahip çıkmalarını isterim."

"MİLİSLER UYUŞTURUCUDAN GELİR ELDE EDİYOR"

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandıran ve yardım eden terör örgütü yandaşları hakkında da bilgi veren S.T, bu kişilerin genelde köylerde yaşadığını belirtti.

S.T SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ

"Bu milisler örgüte bilerek ve isteyerek ciddi manada yardım ederler. Örgüt üyelerine erzak ve sağlık gibi her türlü ihtiyaçlarını giderirler. Bunların temel kaynakları genelde milislerdir. Çoğu hayvancılık ve esrar yetiştirir. Esrar üzerinden gelir elde ediyorlar. Bu esrarın gelirini örgütle bölüşürler. Bunlar örgütün ciddi ve en önemli diyebileceğimiz destekçileridir. Bunlar üzerinden örgüte katılımlar da gerçekleşiyor. Bunların önüne geçmek gerekiyor."

"ÖLÜMÜN KIYISINDAYKEN, ŞU AN YAŞAMIN İÇERİSİNDEYİM"

Terör örgütü PKK'dan kaçtıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını kaydeden S.T, "Tekrardan eski hayatıma devam ediyorum. Hiçbir şekilde ceza da almadım. Ailemin yanındayım. Ölümün kıyısındayken, şu an yaşamın içerisindeyim." dedi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ