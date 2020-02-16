HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Gevriye Ayhan'ın kızı Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu
Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla evladına kavuştu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyarbakır HDP İl Binası önünde 167 gündür devam eden nöbetten bugün bir sevindirici haber daha geldi.
Şanlıurfa ile Diyarbakır İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları kapsamında bir kişi, örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan kişinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen Gevriye Ayhan'ın çocuğu Pelda Ayhan olduğu belirlendi. Ayhan'ın 5 yıl önce teröristlerce Diyarbakır'dan dağa kaçırıldığı öğrenildi.
Böylelikle Diyarbakır'da süren evlat nöbetinin başlangıcından bu yana aileleriyle kucaklaşan çocuk sayısı 7 oldu.
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