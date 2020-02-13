13 Şubat 2020 Perşembe 22:31:36 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 22:32:45
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Pakistan' paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan’da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.
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