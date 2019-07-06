Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yerde bulduğu cismi kurcalayan 11 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki İsmail K., hayvan otlattığı sırada yerde bir cisim buldu. Küçük çoban, eline alıp oynadığı cismin patlaması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Patlayan cismin belirlenmesi amacıyla olay yerine gelen güvenlik güçleri inceleme başlattı.

"TERÖRİSTLERİN BIRAKTIĞI EYP"

Milli Savunma Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde, 11 yaşındaki İsmet K.'nın PKK'lı teröristlerin bıraktığı el yapımı patlayıcı (EYP) ile oynarken meydana gelen patlamada yaralandığı bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralanan çocuğun, bölgeden askeri helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. K.nın hastane kaldırılması sırasında çekilen fotoğrafların da bulunduğu paylaşımda "Siirt Eruh'ta PKK'lı teröristlerin bölgede bıraktığı EYP ile oynaması sonucu yaralanan 11 yaşındaki bir çocuğumuz Kara Kuvvetlerimize ait helikopterle hastaneye tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.

Hastanede tedavisi süren ve vücudunda çeşitli derecede yanıklar oluştuğu tespit edilen İsmet K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.