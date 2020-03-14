Hayırsever işletmeci, maddi durumu düşük çocukları unutmadı

İstanbul Yenibosna Kuyumcukent’e altın işleme işinde çalışan hayırsever vatandaş Hüseyin Bayık, doğup büyüdüğü ilçede halen lastik ayakkabı giyen öğrencilerin olduğunu öğrenince çok üzüldüğünü belirterek, iş yerinde çalışan arkadaşlarının da yardımıyla bu öğrencilere ayakkabı, kışlık mont, çorap ve kırtasiye yardımı gönderdiklerini belirterek ilçedeki çocuklara yönelik yardımlarının devam edeceğine ifade etti.

Gönderilen kışlık mont ve ayakkabıları giyen çocukların çok sevindiğini belirten aileleri, yapılan yardımlar sayesinde çocuklarının yeni ayakkabı ve montlara kavuştuğunu belirterek, yardımlarından dolayı Hüseyin Bayık ve iş arkadaşlarını teşekkür etti.

İHA