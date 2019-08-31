  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    284,4990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hayatı alt üst oldu! ''Cezaevine girme korkusu yaşıyorum'' Hayatı alt üst oldu! ''Cezaevine girme korkusu yaşıyorum''
Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi Dorian kasırgası 'Kategori 4' seviyesine yükseldi
Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı Taksim’de sahte dolar satmaya çalışan dolandırıcı yakalandı
Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı Kırgızistan'da Bağımsızlık Günü kutlandı
138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti 138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti
İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak
Toroslarda 'saklı cennet' Kisecik Kanyonu Toroslarda 'saklı cennet' Kisecik Kanyonu
Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi Rus askeri uydusu operasyonel yörüngeye yerleştirildi
Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı Uzay İstasyonu'nda acil durum alarmı
Yeni adli yıl başlıyor Yeni adli yıl başlıyor
Coğrafi işaret tescilinde lider Şanlıurfa Coğrafi işaret tescilinde lider Şanlıurfa
2 milyona yakın araç sahibine 'egzoz muayenesi' için son uyarı 2 milyona yakın araç sahibine 'egzoz muayenesi' için son uyarı
YTB projeleriyle kardeş topluluklarda binlerce kişiye ulaştı YTB projeleriyle kardeş topluluklarda binlerce kişiye ulaştı
SMDK Başkanı Enes el-Abde: Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecek SMDK Başkanı Enes el-Abde: Rejimin İdlib'i ele geçirme girişimleri siyasi çözüme son verecek
Köprüler şehri Edirne Köprüler şehri Edirne
Büyük hadis alimi: Buhari Büyük hadis alimi: Buhari
Savcı Sayan, Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık Savcı Sayan, Bu onlara ders olsun’ dedi ve duyurdu: Sözleşmeyi imzaladık
Yemen, BAE'nin bahanelerini 'sahte' olarak niteledi Yemen, BAE'nin bahanelerini 'sahte' olarak niteledi
Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak Ekonomi eylülde yoğun veri gündemiyle ısınacak
Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı Türkiye'den 159 ülkeye şeker ihracatı
Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi Otomobiller ve hafif ticari araçlarda yeni emisyon için 1 aylık uyum süresi
Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında Gıdadan ambalaja 10 bini aşkın ürün CNR Expo çatısı altında
Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti Ordu'da daire almaya gittiği inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti
Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler Yalan vaat sahipsiz kaldı: Resmi sitedeki videoya 'sahte' dediler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:58:49 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:59:42

Hayatı alt üst oldu! ''Cezaevine girme korkusu yaşıyorum''

Zonguldak’ta kimlik bilgileri kullanılarak üzerine bir cep telefonu hattı, sahte çek ve senetlerle araç alımları yapılan Necip Çavdar(42), icra takipleri nedeniyle cezaevine girme korkusu yaşıyor. Avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu anlatan Necip Çavdar, “Adıma cep telefonu hattı ve araç alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken, yeni bir icra takibi başlatıldı. Daha da ileride de çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim” dedi.

Kozlu Belediyesi’nde çalışan Necip Çavdar, geçen Mart ayında e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde üzerine kayıtlı cep telefonu numarası ve 354 TL borç olduğunu fark etti.

Numarayı arayan Çavdar, ulaşamayınca firmanın müşteri hizmetlerini arayarak numaranın kendisine ait olmadığını söyledi. Şikayetçi olan Çavdar hakkında borcundan dolayı icra takibi başlatıldı. Çavdar, hattın kendisine ait olmadığını kanıtlamaya çalışırken 3 ay sonra e-devlette 45 bin liralık yeni bir icra takibi olduğunu gördü. 

Çavdar, avukatıyla birlikte yaptığı araştırmada kendini bir vakıfta hoca ve ‘Necip Çavdar’ olarak tanıtan bir kişinin Bolu’dan sahte çek ve senetle araç aldığını tespit etti. Bolu’da aracını dolandırıcılara kaptıran vatandaş da şikayette bulununca Necip Çavdar hakkında yeni bir icra takibi başlatıldı.

Polise ifade veren Necip Çavdar, imza sirküleri ve o tarihlerde çalıştığı kurumda olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Çavdar, 20 gün sonra e-devlete baktığında ise bu kez 57 bin liralık icra takibini gördü. Yaptığı araştırmada Kütahya’dan bir kişinin aynı yöntemle aracının alındığını ve senetler sahte olmasına rağmen üzerine icra takibi başlatıldığını tespit etti. Necip Çavdar, son olarak 19 Ağustos’ta 50 bin liralık icra takibi başlatıldığını söyledi.

‘E-DEVLETE GİRMEYE KORKAR HALE GELDİM’

Hakkında 4 icra takibi olduğunu anlatan Necip Çavdar, şöyle dedi:

“Adıma cep telefonu hattı ve araba alındığını öğrendim. Bunun için gerekli yerlere başvurdum. Bunlarla uğraşırken daha yeni benim kimlik bilgilerimde yeni bir icra başladı. Daha da ileride çıkacağı endişesi taşıyorum. Korku içindeyim. En son olay araç mı şu an bilmiyorum ama diğerlerini araştırınca araç olduğunu öğrendim. Bir vakıfta beni hoca olarak söylüyorlar. Benim adımla vatandaşı kandırıyorlar. Benim kimlik bilgilerim olduğu için bana icra açılıyor. Maddi ve manevi huzurum kalmadı.”

‘CEZAEVİNE GİRME KORKUSU YAŞIYORUM’

Cezaevine girme korkusu yaşadığını vurgulayan Çavdar, “Çocuklarım var. İcralar artar diye her gün e-devleti kontrol eder oldum. Günde 30-40 kez girip bakıyorum. Acaba yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Bu şahısların bu şekilde dolandırıcılığa devam edeceğini düşünüyorum. Korkarak yaşamaya devam ediyorum” dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ