Hayalleri kül oldu

Seydikemer ilçesi Zorlar mahallesinde, Sedat Çalbay’a (27) ait iki katlı bir evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ikinci katında başlayan yangın, kısa sürede çatıya ulaştı.

KULLANILAMAZ HALDE

Çalbay o esnada evde bulunmazken, çevredekiler alevleri fark ederek hemen itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek, alevler yakındaki evlere sıçramadan yangını söndürdü. Yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın haberini alır almaz mahalleye koşan Çalbay, küle dönen evini görünce gözyaşlarını tutamadı.

EMEKLERİMİZ GİTTİ

Yanan eşyalarına uzun süre bakakaldı. 27 yaşındaki adamın nişanlısıyla evlilik hazırlığı yaptığı ve hafta sonu düğünlerinin olduğu öğrenildi. Çalbay, “Bir ev tutup evlenme hayalleri kurmuştuk. Hayallerimiz yandı, bitti kül oldu. Nişanlımla birlikte bir yıldır düğün yapıp, yuvamızda mutlu bir şekilde yaşamanın hayalini kuruyorduk.

YARDIM SÖZÜ

Eş dostun yardımlarıyla çeyizimizi almıştık. Şimdi ne olacak bilmiyorum” dedi. Olayın ardından yanan eve gelen Zorlar mahallesinin muhtarı ve azaları, Sedat Çalbay'ı teselli ederek çifte yardımda bulunma sözü verdi.